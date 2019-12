TERMOLI. Manifestazioni di recente tradizione confermate a furor di giovani e innesti di qualità, seppure in un quadro che vede l’amministrazione comunale di Termoli dibattersi in notevoli difficoltà economiche.

Sfruttando la disponibilità del presidente del Consiglio Michele Marone, che ha prestato la sua stanza, in una mattinata in cui sala consiliare e sala giunta erano off-limits a causa di matrimoni e commissioni, l’assessore Michele Barile e il consigliere Nicola Malorni, hanno illustrato diverse iniziative in agenda, tra cui WinTermoli 2019 e Gente di Mare, oltre all’impegno nell’associazione Città dell’Olio.

Il palinsesto invernale, la cui riuscita si dovrà alla indispensabile opera delle associazioni locali, prevede dei punti fermi, come il Christmas Village e la pista di pattinaggio, il Capodanno in piazza e la Befana coi Vigili del fuoco, a cui sono stati affiancati concerti gospel e di musica colta assolutamente prestigiosi.

La conferenza stampa è stata seguita in diretta Facebook e la riproponiamo integralmente.