TERMOLI. In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si è svolto oggi presso l'Auditorium dell'istituto comprensivo "Maria Brigida" un incontro per riflettere sui temi dell'inclusione e della promozione dei diritti di cittadinanza, attraverso la costruzione di reti con le istituzioni e le associazioni territoriali. L'incontro è stato aperto dal Sindaco Roberti e dal Dirigente Marra, successivamente la Consulta delle disabilità, il Coordinatore dell'Ambito Territoriale e l'Assessore alle politiche sociali hanno spiegato ai ragazzi ed ai genitori presenti il proprio ruolo nella promozione dei diritti dei cittadini con disabilità.

Nella prima parte dell'incontro sono state illustrate le attività svolte dall'ambito nella scuola. Poi, attraverso la visione del cortometraggio "Cuerdas", gli alunni della Brigida hanno potuto riflettere sul ruolo della relazione con l'altro, e sul fatto che la diversità può diventare un'occasione di arricchimento, se ci si rivolge ad essa con spirito di accoglienza.

Per comprendere il ruolo delle emozioni nello scambio interpersonale, ai ragazzi è stato proposto un gioco di ruolo, attraverso il quale hanno potuto sperimentare la possibilità di comunicare stati d'animo con la mimica facciale, senza utilizzare il linguaggio verbale. L'incontro si è chiuso con il racconto del progetto Felicemente abile, promosso dall'Apsi Molise e dedicato ai bambini con disabilità dell'ambito territoriale di Termoli , e del progetto Interferenze, cinema per la solidarietà sociale, attraverso la visione dei filmati realizzati dagli alunni nelle passate edizioni. Per abbattere le barriere architettoniche e culturali c'è bisogno di reti di relazione: istituzioni, società civile, scuola devono unirsi per combattere ingiustizie e promuovere la piena inclusione sociale di tutti i cittadini.