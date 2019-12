TERMOLI. «Stiamo lottando con voi e per voi» #siamounsolopopolo. Questo il grido di battaglia del comitato "Voglio nascere a Termoli", presente oggi a Palazzo D'Aimmo, per assistere alla seduta della IV commissione, in materia di sanità. I baluardi del Punto nascita, i 4 moschettieri che hanno reso un inferno l'estate dei burocrati, sempre in trincea: Giuseppe Pranzitelli, Debora Staniscia, Cinzia Ferrante e Alessandra Di Pasquale.

«Mentre Termoli e tutto il basso Molise stanno finendo nel dimenticatoio, noi cerchiamo di battere sulla sanità bassomolisana, relegata ai margini delo dibattito regionale e istituzionale, perché non ci sta difendendo nessuno. Vediamo molto disinteresse nei nostri confronti e non vediamo l’impegno nei confronti del basso Molise. Non sappiamo se dipende dai nostri politici o dai consiglieri che abbiamo in Regione ma sicuramente ognuno si sta guardando il proprio orticello. Non venire neanche citati nelle interrogazioni parlamentari non è molto carino nei nostri confronti».