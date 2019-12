Campomarino accende il Natale: arrivano l'albero e la pista di pattinaggio

CAMPOMARINO. È senza dubbio una nuova Campomarino quella che si sta preparando per le imminenti festività natalizie. Nel ricco cartellone “Natale d’ amare” presentato dall’ Amministrazione Silvestri alla cittadinanza un posto speciale tocca al grande albero di Natale che in queste ore è in allestimento in piazza Vittorio Veneto. Piazza che, dalla sua, ha il suggestivo Belvedere che si affaccia sul mare. L’assessore al Turismo Michele D’Egidio, tra gli artefici del “new political course” sta seguendo in situ la trasformazione della piazza arbereshe.

Un imponente albero alto 18 metri a tronco di abete con un puntale sfavillante e migliaia di luci nel pomeriggio di domenica 8 dicembre festa dell’ Immacolata Concezione proietterà Campomarino nel vivo dell’atmosfera natalizia. Cittadini entusiasti delle novità seguono anche i lavori per la messa in opera della pista di ghiaccio. Infatti i responsabili della struttura stanno facendo sedimentare gli strati di ghiaccio che consentiranno a grandi e piccini di provare emozioni nuove per Campomarino.