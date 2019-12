Il nuovo Piano operativo sanitario del Molise sul sito dell'Ordine dei medici di Isernia

ISERNIA. Sul sito istituzionale dell'Ordine dei medici di Isernia postato il nuovo Piano operativo sanitario.

«Tra voci e conferme, continua a far discutere a destare preoccupazione tra i cittadini il Piano operativo sanitario 2019-2021 della Regione Molise. Per consentire ai colleghi di conoscere in maniera approfondita il nuovo Pos, lo pubblichiamo integralmente sul nostro sito web. Leggerlo è il modo migliore per avere le idee più chiare su quanto deciso dai vertici della sanità regionale, evitando ogni condizionamento».

Per scoprire il Pos 2019-2021 basta cliccare qui.