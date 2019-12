TERMOLI. Stamani, presso l’Istituto “Boccardi – Tiberio” di Termoli, la conferenza stampa di presentazione del progetto nato dalla collaborazione tra i docenti e gli alunni della scuola e l’associazione “Voci del buio” nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Service learning”. Con l’occasione, è stata dettagliatamente illustrata un’App creata appositamente come ausilio per non vedenti, ipovedenti e Dsa. E’ stata, inoltre, spiegata la tipologia di apporto vocale che i discenti dell’Istituto forniranno all’associazione.