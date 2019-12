TERMOLI. Risposta sontuosa, in termini di partecipazione, nella serata di ieri con l’iniziativa solidale a sostegno di un cittadino pugliese sul quale abbiamo acceso e ne siamo fieri, i riflettori del nostro territorio.

Riuscito perfettamente l’appuntamento con scopi benefici di ieri a supporto della famiglia di Pierpaolo Piras e «a tutta la comunità di San Paolo Civitate che è molto numerosa qui all’interno del nostro istituto Alberghiero. Si è trattato di un apericena sociale con raccolta fondi in favore di un padre di famiglia che sta lottando e combattendo come un Leone, la sua battaglia per sconfiggere una grave malattia in Israele.

«La nostra scuola vuole contribuire concretamentee rendere merito alla comunità di San Paolo Civitate prestando attenzione particolare per questo concittadino anche perché il messaggio educativo è fondamentale», aveva ribadito la dirigente scolastica Maricetta Chimisso nella conferenza stampa di presentazione di lunedì scorso.

Alla manifestazione ha preso parte anche il maestro Luigi Petta che ha eseguito dei brani al pianoforte, un pianoforte speciale arrivato direttamente da Pescara per l'occasione e la somma raccolta durante la serata sarà interamente devoluta alla famiglia Piras, per questo evento ha collaborato l'Associazione Valtrigno.