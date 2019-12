La commissaria Asrem Scafarto incontra i primari del San Timoteo

TERMOLI. Ha debuttato pubblicamente il 14 novembre scorso, anche se l’incarico l’ha assunto ancora prima. Parliamo della commissaria Asrem, la dottoressa Maria Virginia Scafarto. Ebbene, in questi giorni di confronti febbrili, c’è stato anche il primo contatto collettivo coi primari dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Su richiesta dei medici, infatti, che avevano avanzato l’esigenza di incontrare la nuova guida dell’Asrem, ieri alle 13, nella sala conferenze dell’ospedale San Timoteo, ha incontrato i primari stessi. Due ore di confronto, «con un buon ascolto», siamo riusciti a sapere da uno dei partecipanti. La Scafarto ha fatto prima un giro per i vari reparti col nuovo direttore sanitario dell’ospedale San Timoteo, Celestino Sassi, che ha preso il posto della Morelli, in malattia, e poi ha incontrato i responsabili dei vari reparti. Carenza in organico e dotazioni tecnologiche da migliorare i due aspetti chiaramente preminenti. Oggi ci sarà un incontro tra la commissaria Asrem e le organizzazioni sindacali, a Campobasso.