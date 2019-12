TERMOLI. Un gesto, una sensazione, un impegno, emozioni. Tutto questo è racchiuso in una storia, fin qui a lieto fine, ma ci auguriamo che tale rimanga e un articolo si trasforma in un appello, condiviso dall'assessora alle Politiche sociali Silvana Ciciola e dall'intera struttura dell'assessorato.

Sì, perché occorre sensibilizzare la comunitàsull’inclusione. In una società come quella attuale, anche un’altalena rappresenta inclusione sociale per chi vive la disabilità. Solo due giorni fa si è celebrata la giornata dei diversamente abili.

Oggi parliamo di Jessica, una ragazza ospite del centro sociale San Damiano.

Il centro San Damiano e i suoi ospiti in visita al parchetto ecologico Ecosquare di Madonna delle Grazie a Termoli. La felicità di questa ragazza è il motivo che mi incoraggiaa andare avanti.

Questo piccolo parco gioco inaugurato il 30 novembre ha dato la possibilità a tutti i bambini di giocare e divertirsi in sicurezza ma anche a quelle persone, grandi e piccole che sono in carrozzina. È un primo timido passo per consentire a i bambini con disabilità di divertirsi assieme, senza barriere e senza divisioni. Dobbiamo pensare a parchi e giochi inclusivi che consentono l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante rampe di accesso, percorsi per bambini ipovedenti, percorsi tattili, giochi, tutto studiato per consentire ai piccoli e non solo, con diverse abilità di giocare ed imparare insieme ai propri amici, fratelli e genitori.

Un appello dai ragazzi del San Damiano: “Jessica è la prima volta che va in altalena”.

E’ un bene della comunità sappiate mantenerla soprattutto per tanti come Jessica.