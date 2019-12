TERMOLI. E’ stato l’auditorium della chiesa di San Francesco a ospitare questo pomeriggio la 32esima del premio Gente di Mare. Premiati i migliori studenti dalle scuole medie passando per le scuole superiori, fino all'università. Presenti per premiare il sindaco Roberti, gli assessori Ferrazzano, Colaci, Barile, Ciciola, Mottola, il presidente del Consiglio Marone e i consiglieri Fraraccio, Balice, Nuozzi, Malorni e Ciarniello.

Ad allietare la serata intermezzi musicali folkloristici con il gruppo di recente formazione “La Voce della Tradizione” e recitati con Nicolino Cannarsa.

Purtroppo per quanto riguarda la presenza degli studenti soprattutto delle scuole superiori e università, molti di loro erano fuori sede a studiare e sono stati i loro genitori a ritirare il premio.

Momenti di grande commozione per i premi alla memoria a due personaggi proprio Gente di Mare autentici come il giovane Andrea Scotto Di Santolo, morto tragicamente dopo unabattuta di pesca oltre trenta anni fa e per Giuseppe Marinucci detto Mussoline morto lo scorso 15 ottobre: per il primo a ritirare la moglie Anna Maria e il figlio Carmine, e per il secondo ha ritirato il nipote Giuseppe e la figlia Paola. Per quanto riguarda i premi a termolesi in vista erano presenti Pierfrancesco Citriniti regista che oggi lavora su La 7 nel seguitissimo programma Propaganda live con Diego Bianchi in arte Zoro, ma anche Erika Pellicciotti che si è laureata campionessa internazionale di danza sportiva come anche la scuola di danza Emozioni Latine, Vincenzo Magnati addestratore di cani divenuto Campione d'Italia e del mondo. Non solo, Massimo Mastrangelo nel campo turistico ed enogastronomico, le due società di calcio giovanili il G. S. Difesa Grande e la Polisportiva San Pietro e Paolo con i due presidentissimi Nunzio Cucoro e Pasqualino De Filippis.

In un secondo articolo tutti i nomi e la gallery degli studenti premiati.