Latticini molisani e mucche tedesche: come stanno le cose

MOLISE. Dopo che un programma Rai (“Report”, quello reso orfano dalla Gabanelli) ha ‘scoperto’ che le scamorze molisane sono … tedesche, anche i ‘social’, si sono riempiti di alti lai. “Ma è una truffa che dura da anni!”, annota su ‘Face book’ Agostino Rocco, giornalista in altri tempi. “Ma com’è stato possibile che nessuno vedesse e che nessuno sapesse?”, si domanda.

Più pratica l’affermazione di Nicola Gioia di Larino: "Se, in Molise, ci sono solo le vacche dei Colantuono ed i caseifici sono un numero limitato, non ci vuole una zingara per indovinare la verità”. Da sottufficiale (in quiescenza) dell’Arma dei Cc., Enzo D’Agata osserva:”La domanda occorre porsela per tutto il comparto agro-alimentare, ormai industrializzato:‘Star’ dove coltiva i suoi pomodori? ‘Barilla’ dove possiede i suoi campi di grano? ‘Carapelli’( ed altri oli) dove ha il suo uliveto?”. In sostanza, chi interviene lascia intendere che non c’è da meravigliarsi di questo ‘pot-pourry’. D’altronde, se il latte estero, è uguale o superiore al nostro, il problema quale sarebbe? Già Comandante della Polizia locale, a Campomarino, Valerio Glave sottolinea:”La Germania si è fatta furba. Non usa più la forza, come faceva in passato, ma si è attrezzata per la guerra commerciale. Può permettersi di tutto, perché il popolo è allineato e coperto, mentre gli Italiani continuano a fare i Masaniello e tirano a campare”. Sull’argomento interviene, autorevolmente, anche “Forche caudine”, l’Associazione dei Molisani a Roma, che ha tracciato una sua analisi, se non altro “per smorzare le inutili polemiche tra i ‘romantici’ di una tradizione casearia molisana che non sembra voler tenere, in conto alcuno, l’evoluzione dei mercati e la fine dell’economia pastorale”. E così fornisce numeri che parlano, innegabilmente, di un tessuto aziendale assottigliatosi da anni a fronte di un numero di capi bovini, sostanzialmente stabile ma comunque limitato quantitativamente, posto che ciascun azienda non supera – in media – i 10 ha.



Nella Pentria, il settore è rimarchevole, seppure l’elenco degli allevatori sia grosso modo un quarto se posto a fronte di quello totale molisano. Negli Anni ’80 le aziende lattiero-casearie erano all’incirca 1.600; ma, già nel 2000, erano diventate poco più di 600, col risultato che il numero patì un forte ridimensionamento unitamente ai capi bovini, oggi diffusi – per il 50% - soprattutto a Frosolone, Agnone, Montenero Valcocchiara e Venafro. Poi c’è da valutare le potenzialità di Campobasso. Tutto ciò significa, secondo la menzionata Associazione, che il settore rimane ancora vitale nella ventesima regione, riuscendo ad ‘accasarsi’ anche in altre province italiane, grazie al marchio molisano. Lo hanno permesso le concentrazioni praticate da alcune Aziende che, in tal modo, hanno consentito il diffondersi, in sede locale, dei soli imprenditori minori. “Forche caudine” riferisce che un ‘allevatore’ della 20^ “ha una media di circa 8 capi che diventano oltre 9 nell’Isernino”.

Se questa è la realtà, c’è anche chi – come la Del Giudice, per esempio – ha inteso di dovere precisare quelli che, a suo dire, sono i termini reali della questione. “Noi non ci approvvigioniamo di latte dalla Germania. I nostri prodotti si giovano dell’opera di mucche abruzzesi, molisane e pugliesi. E ciò viene regolarmente dichiarato in etichetta, come prescrive la norma. Di contro il latte, genericamente indicato con la sigla Ue, viene indirizzato verso canali specifici europei”. Sono tranquilli anche i proprietari del Caseificio "Di Nucci" di Agnone, fondato intorno alla metà del 1600. La famiglia ha profonde radici in Capracotta e si sono succedute, di padre in figlio, soprattutto nella produzione della pasta filata. Agnone è da sempre terra di pascoli mentre Capracotta costituisce la storia di questa tradizione culturale agro-pastorale, fatta di miti, di riti e di devozioni che rimane il mondo dei Di Nucci e fonde sulla cultura della transumanza. La tracciabilità è certa, al punto che l’Azienda (con il suo vaccino crudo dei pascoli locali, col caglio e con il sale) vanta oramai un prodotto riuscito vittorioso nelle più importanti competizioni nazionali ed internazionali.

Claudio de Luca