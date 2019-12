TERMOLI. Grande successo ieri per la 32^ edizione del Premio Gente di Mare, che si tiene ogni anno il 5 dicembre, giorno dedicato al nostro Patrono San Basso, e che inventò l'allora sindaco della Città di Termoli il prof. Michele De Gregorio che volle dedicare ai vecchi pescatori gente di mare che erano molto devoti al San Basso, poi quando una volta non c'erano più vecchi pescatori il premio fu ripreso da un altro sindaco Remo Di Giandomenico il quale allargò la premiazione ed eccoci ai giorni nostri.

In questa giornata si premiano tutti gli studenti termolesi con un profitto scolastico elevato, vengono presi in esame studenti dalle scuole medie all'Università.

La serata quest'anno si è tenuta all'auditorium della chiesa San Francesco a differenza del premio edizione 2018 che si tenne all'auditorium Giovanni Paolo II a Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande. Molti studenti non sono stati presenti perché studiano fuori città e i premi sono venuti a ritirarli i loro genitori, ecco di seguito tutti i premiati scuola per scuola:

Schweitzer: Aurora Tieri.

Bernacchia: Francesca Pia Cacchione - Giada Grazia Morrone - Marika Nocera - Sofia Pano - Giuseppe Caterino.

Brigida: Dino Maria Di Natale - Chiara Mastroiacovo - Chiara Caserta- AudreyMarino - Mattia La Piccirella.

Itis Ettore Majorana: Samuele Rossini - Cristian Pietroniro - Andrei Ruso Florin - Noemi De Gregorio -Saverio Quaranta -Gabriele Florio.

Istituto Alberghiero: Isabella Farinelli - Maria Chiara D'Angelo - Lorenzo Antonacci - Lorena Soccorsa Vasciarelli - Roberta Zeoli.

Istituto Boccardi: Martina Grassi - Nunziatina Campolieti - Margherita Francario - Lucia Plescia - Andrea Iasenziano - Maria Giuditta - Emanueala Di Iorio - Gabriella Occhionero - Adriano D'Alessandro.

Liceo Alfano: Andrea Dragonetti - Francesco Serafini - Francesco Marini - Chiara Sacco - Antonella Silvestri - Emanuele Colavitti - Francesca Miele - Giuseppe Pio Santangelo - Pierpaolo Vaccaro ,Clara Atorino - Valentina Di Giacomo - Roberto PioMoscarella - Giulia Scrascia - Loranza Guerrera- Alessandrro Beato - Benedetta Biondi- Raffaele De Santis

Universitari: Antonella Vitone - Simona Scutt-Giada Virgili - Raffaella Nuzzi - Ilaria Nardino - Tina Capobianco- Mario Sacco - Arturo Burzomato - Sulemana Moammhed - Laura Pagano -Antonella Galante - Doriana Lippolis - Giada Mastrostefano - Giuseppe Ramunno - Evelyn Romstain - Lara Abbadessa - Marianna Restaino - Laura Sterlacci.

Durante la bella serata oltre agli attestati di merito per studenti e Gente di Mare che ha dato lustro alla città abbiamo avuto intermezzi con la performance di un gruppo folklorico di nuova costituzione come La Voce della Tradizione che ha cantato alcuni brani della tradizione culturale di Termoli come Ciriciripiccola e U' Battellucce e poi abbiamo ascoltato alcune poesie di noti Poeti dialettali recitati da Nicolino Cannarsa.

Tutto questo davanti a tutta l'amministrazione comunale, sindaco in testa che alla fine ha avuto parole di elogio per gli studenti tirando bonariamente le orecchie ai maschietti decisamente in profitto in minoranza con le femmine.

Poi durante la premiazione delle Genti di Mare due momenti tra i tanti belli, davvero commoventi con due standing ovation alla memoria di due uomini di mare come Andrea Di Santolo Scotto che perì in mare tragicamente più di 30 anni fa e oggi rivive nel figlio Carmine un gran bel giovanotto che gli somiglia molto, e poi Antonio Lanzone il conduttore e il sottoscritto che conoscevamo fin da ragazzino Andrea alla consegna dell'attestato alla moglie Anna Maria e il figlio ci è comparso un groppo in gola. Come allo stesso modo ci è venuto subito dopo alla consegna al nipote Giuseppe e la figlia Paola, l'Attestato a Giuseppe Marinucci detto "Mussoline", momenti davvero toccanti, ma come dicevamo momenti di soddisfazioni con il riconoscimento a due Società sportive per i giovani come La Polisportiva Santi Pietro e Paolo e il G. S. Difesa Grande con i loro due presidentissimi Pasqualino De Filippis e Nunzio Cucoro.

La scuola di danza campione del mondo Emozioni Latine, la pluricampionessa di danza Sportiva Erilka Pellicciotti, Vincenzo Magnati addestratore di cani pastori tedeschi campione italiano e del mondo, Massimo Mastrangelo nel campo turistico ed enogastronomico, e anche Pierfrancesco Citriniti ormai affermatissimo come regista tv a livello nazionale come appare su LA7 nella seguitissima trasmissione Propaganda Live.

Termoli cresce anche cosi appuntamento a Gente di Mare 2020.