Dopo tanti anni torna la presidenza all'istituto comprensivo di Difesa Grande

TERMOLI. Novità e primi bilanci in seno all’istituto comprensivo Difesa Grande, a Termoli. Un’autonomia conseguita per la prima volta da tempo in questo anno scolastico, affidata al dirigente Salvatore Sibilla.

Ebbene, da pochi giorni la presidenza dell'istituto comprensivo Difesa Grande si è insediata in via Santa Maria degli Angeli dopo anni da quando la presidenza era stata soppressa.

Sempre pochi giorni fa, il dirigente Sibilla ha inviato una lettera aperta al personale docente, al personale Ata, agli alunni, alle famiglie, alla comunità di Difesa Grande, di via Po e via Volturno.

«Carissimi tutti, sono passati quasi tre mesi dal mio insediamento come dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” e ancora oggi, non vi nego, che è tanta l’emozione per il mio nuovo incarico. Dal 2 di settembre ad oggi, ho girato molto per i plessi, ho ascoltato tanto, ho avuto modo di conoscere e osservare molte delle persone (docenti, ATA, alunni, famiglie e stakeholder) che compongono la realtà dell’Ic Difesa Grande. In tanti di voi ho apprezzato la tenacia, il desiderio, la professionalità e l’amore nel far nascere il nostro “nuovo” istituto comprensivo… ora dobbiamo farlo crescere! Rispetto al mio futuro professionale avevo davanti a me molta incertezza: il non sapere quale fosse la mia città di destinazione, quale fosse l’istituto da dirigere e il non conoscere a priori le persone con cui avrei dovuto collaborare mi preoccupava molto, ma non mi spaventava.

Oggi posso dire di essere stato molto fortunato di aver incontrato docenti, dall’infanzia alle medie, ligi al dovere, professionali, ma soprattutto dediti alla missione più bella del mondo: consegnare al futuro la memoria storica per creare un mondo migliore. Sono felicissimo anche di essere affiancato da uno staff di segreteria e di collaboratori scolastici, che non si arretra difronte alle difficoltà e alle tante fatiche organizzative o burocratiche, affinché tutti gli alunni, dai più piccini ai più grandi, ricevano ogni giorno tutto ciò che la scuola ha il dovere di offrire, a volte tra mille difficoltà.

Con un pizzico di malinconia giro tra le sezioni dell’infanzia, tra le classi della primaria e delle medie, e mi accorgo di quanto mi manchi la mia passione più grande: insegnare! Capisco però che il mio ruolo è cambiato: resto un docente, con in più la responsabilità morale e professionale di offrire una scuola nuova, che funzioni e che abbia tutte le carte in regola per essere competitiva e all’avanguardia.

Penso anche alle famiglie, ai genitori e al loro desiderio di avere il meglio per i propri figli… anch’io da papà, quale sono, desidererei altrettanto. Posso dire di aver trovato famiglie sensibili, generose, collaborative, che non hanno esitato, sin dal primo giorno, a mettersi a disposizione dell’intera scuola per apportare il proprio contributo.

La dimostrazione di ciò che penso l’ho avuta anche in questi giorni, in cui tutte le componenti della scuola, come una grande famiglia, hanno collaborato per rendere funzionali gli uffici di presidenza e di segreteria nel più breve tempo possibile, così come tanti sono stati i messaggi e gli auguri di benvenuto da parte del personale scolastico e dalle famiglie. È proprio questa evidenza dei fatti che guida la mia azione dirigenziale verso la creazione, partecipativa e consapevole, del gioco di squadra, di modo che l’istituto comprensivo non sia soltanto “sulla carta”, ma costituisca il fine ultimo dell’agire comune. Esorto quindi ciascuno a essere sostenitore dell’accoglienza, dell’inclusione, a non perdere mai la voglia di confrontarsi ed aprirsi al nuovo, ad accrescere non soltanto le facoltà della mente ma anche le qualità dell’animo umano. Ciò sicuramente potrà essere di buon esempio per i nostri cari alunni, ai quali, come afferma il noto psicoanalista e filosofo Umberto Galimberti, è importante fornire le mappe emotive, mappe che saranno poi, per tutta la vita, la chiave per apprendere sia i buoni sentimenti che la conoscenza del mondo.

Dunque, non posso che augurare a tutta la comunità scolastica di conservare questo spirito di unione e di cooperazione e ringraziare ognuno per il calore e l’accoglienza che mi ha dimostrato. Grazie di cuore e buon anno scolastico».