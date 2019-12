Sulla tratta Termoli-Foggia i pendolari viaggeranno in pullman dal giugno 2020

TERMOLI. Dal comitato dei pendolari Termoli-Foggia arriva il resoconto dell’incontro alla Regione Puglia, coi vertici Trenitalia e al quale ha preso parte anche la Regione Molise, con l’assessore ai Trasporti Vincenzo Niro. «Fino a giugno 2020 l'offerta dei treni e degli autobus resta invariata. Ciò significa che tutti i treni e gli autobus riportati sul sito di Trenitalia sono confermati, incluso quello delle 20.59 da Foggia, che devono ancora inserire sul sito. Gli autobus non saranno più gestiti da Trenitalia ma dall'azienda Cotrap. Inoltre, c'è un accordo interno per cui varrà su questi autobus lo stesso abbonamento pagato a Trenitalia. A partire da giugno 2020 l'offerta proposta dalla regione prevede la sostituzione dei treni regionali con gli autobus. Poiché il costo di un treno equivale a 5 corse in autobus saranno in grado di offrire più corse in orari diversi durante l'intera giornata sia in andata che al ritorno.

Le corse saranno dirette Foggia-Termoli, Termoli-Foggia via autostrada, intervallate da corse che fermeranno nei i paesi principali. quindi ci saranno corse che impiegheranno un'ora e corse che impiegheranno probabilmente un'ora e mezza perché entreranno in qualche paese. Dunque l'offerta aumenterà in termini di corse anche se avverrà mediante autobus. All'incontro erano presenti sia l'assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Giannini che l'assessore ai trasporti della Regione Molise, Niro oltre che i dirigenti di Trenitalia.

Gli assessori ci hanno mostrato una dichiarazione scritta che attestava la loro richiesta a Trenitalia di estendere la carta tutto treno a tutte le regioni. Per questo aspettano la risposta da Trenitalia. Ci siamo salutati con l'accordo di rimanere in costante contatto soprattutto per la programmazione degli orari degli autobus». Insomma, quasi un clima di fiducia, viste le novità sul tavolo della discussione. I dettagli verranno discussi in seguito, quando ci sarà la definizione della gara d’appalto sul futuro vettore su gomma. Un tavolo tecnico, con la partecipazione della stessa delegazione di pendolari, che servirà per disegnare il migliore servizio possibile. Inoltre, è stata richiesta anche l’estensione della carta TuttoTreno, in vigore in Puglia. I pendolari Termoli-Foggia hanno sottolineato l’attenzione particolare avuta dalla Regione Molise e dallo stesso Niro. Disponibilità apprezzata anche dall’intervento diretto della Regione Puglia, intervenuta anche con l’assessore Giannini.