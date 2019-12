Nuovo gestore della pubblica illuminazione a Portocannone

PORTOCANNONE. Dallo scorso lunedi 3 dicembre, ha preso finalmente avvio con la presa in carico da parte del nuovo Gestore, il processo di efficientamento energetico del nostro impianto di illuminazione pubblica mediante installazione di lampade a Led, risultato dl un lungo e complesso lavoro istruttorio.

Il servizio verrà svolto in project financing dalla società Selettra Spa che gestisce impianti di illuminazione pubblica in oltre 50 Comuni italiani.

Questa operazione, che rappresentava uno dei punti del nostro programma elettorale, comporterà notevoli vantaggi in termini di risparmio sulla bolletta energetica comunale, efficienza del servizio, segnalazione guasti con teleassistenza mediante numero verde attivo h 24, sostituzione di pali ammalorati e aumento di punti luce nelle zone meno illuminate dell'abitato, oltre che di installazione, ad intero carico del gestore, di impianto fotovoltaico da 20KW sul tetto della Casa Comunale.

Nonostante le gravi difficoltà finanziarie e gestionali che l'Amministrazione Comunale si trova quotidianamente ad affrontare, portiamo a casa con grande soddisfazione questo positivo risultato, realizzato ancora una volta senza ricorrere a mutui e senza costi per i cittadini.

Continuiamo a lavorare ogni giorno con la stessa logica, per gli interessi della Comunità di Portocannone.