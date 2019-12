​I dirigenti scolastici del Basso Molise incontrano il vescovo De Luca

TERMOLI. Il 6 dicembre presso l’episcopio di Termoli, rinnovando una tradizione che si ripete da qualche anno, il vescovo Gianfranco de Luca ha incontrato i dirigenti scolastici delle scuole presenti nella diocesi di Termoli-Larino.



Presente nella funzione di direttore generale dell’Usr del Molise la dottoressa Anna Paola Sabatini.

L’occasione è stata finalizzata agli scambi di auguri e si è conclusa con un epilogo conviviale, ma non sono mancati momenti di riflessione e di approfondimento sulle tematiche dell’educare e sulle nuove sfide che devono affrontare i giovani oggi.

Il vescovo De Luca ha presentato il Messaggio di Papa Francesco per il lancio di un Patto Educativo per far maturare una società più solidale e più accogliente e ha annunciato la promozione della giornata del 14 maggio 2020 come evento mondiale intitolato “Ricostruire il patto educativo globale”. L’intento è quello di ravvivare l’impegno per un’educazione più aperta ed inclusiva e di superare frammentazioni e contrapposizioni per “ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna”. I rapidi mutamenti della tecnologia e del digitale disorientano al punto che la stessa identità è messa in discussione, allora bisogna trovare un punto fermo ed esso è costituito dalla comunità, dal vivere come in un villaggio, dove tutte le componenti sono importanti e concorrono a costituire “Un’alleanza generatrice di pace giustizia e accoglienza per tutti”. Perché questo avvenga bisogna mettere la persona al centro dei processi educativi formali ed informali in un contesto di realtà globale interconnessa.

Bisogna trovare altri modi di intendere l’economia e la politica, la crescita e il progresso, "In un percorso di ecologia integrale”. Poi è stata sottolineata la cultura del “servizio” della comunità, la gioia del servire quale essenza stessa del Cristianesimo.

Sono seguiti l’intervento di don Marcello Paradiso, che ha parlato delle tre fratture da sanare, quella che ci ha separati dalla trascendenza, quella che divide le generazioni e quella fra l’uomo e il suo ambiente.

La dottoressa Annapaola Sabatini si è collegata agli aspetti peculiari del messaggio papale e su come si possano creare tra scuola e società civile patti educativi per un impegno più consapevole da parte di tutti. Ha poi aggiunto che il Ministero dell’Istruzione in questi giorni sta predisponendo strategie adeguate per coinvolgere la scuola italiana e arrivare all'appuntamento del 14 maggio 2020 Roma con proposte, suggerimenti, progetti per avviare processi educativi di graduale trasformazione. E’ intervenuto anche Giuseppe Colombo, ex Provveditore, ed ora con incarichi presso l’Ufficio Scolastico Regionale, facendo notare il grande valore pedagogico del messaggio del Papa e della grande assonanza con i valori presenti nei vari contesti educativi molisani.

Il dirigente scolastico Teodoro Musacchio ha ripreso il concetto di villaggio, dicendo che per saper educare bisogna saper vivere e per saper vivere bisogna saper convivere, ma questo si realizza solo se ciascuno di noi è pronto a rinunciare ad un parte di sé per gli altri. Questo spirito di alterità o solidarietà è ciò che rende sana una comunità. E tanto più le relazioni all’interno di una comunità sono attive, tanto più aumenta il benessere di ciascuno.

Il collega Antonio Vesce ha puntato il dito contro la cultura della esclusione, della chiusura, dell’intolleranza. Cosa ancora più inaccettabile se si pensa che molti di coloro i quali la propagandano, poi si dicono cristiani.

Ci sono stati altri interventi sull’importanza della cultura dell’ecologia e dell’ambiente, per uno sviluppo sostenibile e su come l’educazione debba trattare in profondità queste tematiche.

Al termine delle interessanti e profonde riflessioni, tutti i convenuti si sono trasferiti nella sala da pranzo dove sono stati servite gustose portate a base di pesce locale.

Il tutto si è concluso con lo scambio di doni e degli auguri per il santo Natale e con il brindisi finale: "che il messaggio del Papa e del nostro Vescovo arrivi a tutti adagio adagio".