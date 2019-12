All’Alfano la didattica è innovativa: al via il torneo di Debate «Ex-poni le tue idee»

TERMOLI. Venerdì 6 dicembre è iniziata la prima edizione del torneo di istituto "Ex-poni le tue idee", inserito all'interno del progetto Debate. Davanti ad un pubblico attento formato da docenti, alunni e genitori si sono affrontate nel primo dibattito le due squadre "Quattro salti in padella" e "I gatti di Schrödinger" sul tema molto attuale dell'introduzione di una tassa sulle merendine. Per favorire la dimensione formativa del percorso, ciascuna squadra è formata da alunni più esperti, che hanno già praticato il debate negli anni precedenti, e alunni che si accostano per la prima volta a questa modalità didattica innovativa, particolarmente apprezzata perché favorisce lo sviluppo delle competenze trasversali, comunicative e di cittadinanza degli alunni.

Appuntamento al prossimo dibattito, previsto per venerdì 13 dicembre al liceo classico alle 14.45, sullo stesso tema, tra altre due squadre.