Fiera affollatissima in piazza del Papa, funziona la vigilanza in borghese Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Quando il meteo è clemente appuntamenti come la fiera mensile del sabato divengono irrinunciabili. Una edizione dicembrina affollatissima, quella di oggi, che da questo weekend ci porta alla festa più importante dell'anno e per via delle tante compere regali e regalini che si fanno in questo periodo la fiera è senz’altro un luogo dove si possono trovare miriadi di occasioni.

Un altro fattore positivo è l’assenza di notizie riguardo furti e scippi, che purtroppo sovente caratterizzano tali eventi.

Bisogna rimarcarlo, è anche merito dei servizi anche in borghese che molto cautamente svolgono proprio per reprimere questo tipo di malaffare, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale, come dire e come è sempre valido il detto: prevenire è meglio che curare.