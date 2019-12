TERMOLI. Acceso ufficialmente nel tardo pomeriggio di ieri, con una festa tutta per i bambini, il grande albero di Natale che ormai viene allestito e addobbato da 4 anni al porto turistico Marina di San Pietro.

Nacque quattro anni fa dalla mente vulcano di idee della signora Christelle Cornu in Marinucci, il suo albero gigante da piazzare nel piazzale del porto turistico con addobbi a tema variabile ogni anno, ma fatto esclusivamente di materiale non inquinante.

Quest'anno il tema è scozzese, un albero di 8 metri di altezza con uno scheletro di metallo e poi ricoperto per restare in tema marinaro di reti da pesca.

Per prepararlo ci ha detto Christelle è stata al lavoro da settembre, quest'anno purtroppo non ha potuto più usufruire dei consigli utili per quanto riguarda la stabilità dell'albero stesso , del suo amato suocero Peppino Marinucci che ci ha lasciati a ottobre, ma di quelli che gli ha dato nei 3 anni precedenti , Christelle ne ha fatto ottimo uso.

E' stata una bella festa quella dell'accensione ufficiale dell'albero, l'ideatrice quest'anno ha avuto un apporto importante da parte dei ragazzi e le operatrici del Centro Socio-Lavorativo che hanno per l'occasione istituito un concorso fotografico con tema l'albero sul mare. C'è stato anche come sempre Babbo Natale, che si è fatto fotografare con i tantissimi bambini accorsi al porto turistico per non perdere questa occasione. Una festa che poi ha avuto anche distribuzione di dolcetti e bevande natalizie offerto dal Sottovento, tutto per la gioia dei grandi e soprattutto piccini. E' quindi è iniziato il periodo festivo natalizio anche nel luogo di ritrovo tra i più frequentati della costa.