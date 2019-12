TERMOLI. Sono appena rientrate da Strasburgo Siria Licursi e Martina Romano, alunne della V A Turista e della V A Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Istituto “Boccardi – Tiberio” di Termoli, che, grazie alla vittoria riportata alla 32esima edizione del Premio internazionale “Alessio Solinas”, hanno avuto l’opportunità di partecipare al viaggio – premio presso il Parlamento europeo assieme agli altri cinque vincitori molisani. L’iniziativa, promossa dal Movimento per la Vita italiano, ha offerto così alle studentesse dell’Istituto di via De Gasperi di vivere un’esperienza unica e ricca di spunti di riflessione. Ad accompagnarle nel viaggio è stata la prof.ssa Rita Colecchia, referente regionale del Movimento per la vita.

Dal 26 al 29 novembre le due ragazze, assieme ai vincitori delle altre regioni italiane, hanno raggiunto Strasburgo accolte dall’onorevole Simona Baldassarre. Hanno dunque preso parte alla simulazione di una seduta parlamentare presso il Munsterhof, durante la quale, assieme agli altri ragazzi provenienti da tutta Italia, hanno discusso, modificato e approvato, attraverso emendamenti, un documento sulla famiglia. Per loro si è trattata, dunque, di un’esperienza profonda, che ha visto le ragazze in questi giorni arricchirsi culturalmente. Per le stesse è stata inoltre un’opportunità di crescita – specialmente in virtù del percorso curato durante i mesi scolastici in particolare dalle docenti di religione Rita Colecchia e Adele Galasso - e di confronto di cui far tesoro e condividere con i compagni di scuola.