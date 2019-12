TERMOLI. In occasione della solennità dell'Immacolata Concezione, come da tradizione si è rinnovato a Termoli l'omaggio alla Madonnina in piazza Regina Elena. Un momento di riflessione e preghiera animato dal vescovo della Diocesi di Termoli–Larino, Gianfranco De Luca, insieme al parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta, al parroco della Cattedrale, don Gabriele Mascilongo e alle comunità parrocchiali della città.

E' stato anche il debutto in questa manifestazione del sindaco Francesco Roberti, presente con assessori e consiglieri. Immancabili Polizia municipale e associazioni, come la Misericordia di Termoli.

Al termine della preghiera dell'Angelus, accompagnata da canti mariani, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, coordinati dal comandante, Angelo D'Ippolito, anche lui al debutto, davanti agli occhi del predecessore Aldo Ciccone, hanno deposto un omaggio floreale ai piedi della statua della Madonnina servendosi di una scala attrezzata. Numerosi i fedeli, provenienti anche dai centri limitrofi, che hanno partecipato all'evento in un luogo che in passato rappresentava il limite della città e che oggi è un punto di snodo nel centro abitato.