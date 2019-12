Gente di Mare: «Da Matteo Casolino a Carlo Recchi, ricordate chi ha sacrificato la vita»

TERMOLI. Gente di mare: quanti termolesi hanno dato la propria vita, sacrificando se stessi e gli affetti dei loro cari, per una vita mai semplice e sempre rischiosa.

Il 5 dicembre, come abbiamo raccontato, si celebra nella festa liturgica di San Basso questa ricorrenza, a cui si abbina anche un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.

Rispetto all’edizione 2019 rileviamo una forte presa di posizione da un orfano del mare, possiamo definirlo così, Vincenzo Casolino, che perse il papà, quando lui era ancora un ragazzino, vittima assieme ad altri marinai di un tragico naufragio del peschereccio su cui erano imbarcati.

Matteo, questo il nome del suo papà, che chi scrive bene conosceva, assieme a tutta la famiglia, per avervi abitato vicino, nella zona che guarda a Rio Vivo.

«Vi scrivo anche in ritardo, perché ho visto l'articolo sulla manifestazione Gente di Mare, le varie premiazioni e tutta la cerimonia, bella anzi bellissima. Sono figlio di Matteo Casolino, disperso in mare nel 1986 in una collisione con un mercantile tra Pianosa e Tremiti, dove persero la vita 4 persone, Gerardo Mugnano, il comandante Matteo Casolino,Pasquale Minervino e Giovanni Terlizzi. Non ritenute persone per cerimonia daricordare? Di Carlo Recchi ne vogliamo parlare?Mai più trovato, mentre svolgeva il suo lavoro? Deluso e amareggiato da tutti e per tutto quello visto e letto.Sono persone ormai dimenticate da tutti che vivono dentro di noi e solo per noi, scusate lo sfogo ma era doveroso da parte mia scrivere un qualcosa che qualcuno deve sapere».