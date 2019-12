TERMOLI. Vivere bene il Natale nella luce che nasce nell'accogliere la Parola di Dio dentro di noi. È questo il messaggio che il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, ha rivolto alla comunità in occasione del tradizionale omaggio alla statua della Madonnina nella solennità dell'Immacolata Concezione. Un momento per condividere anche il percorso di preparazione al Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo a Roma dal 18 al 26 gennaio 2020 che Papa Francesco ha “accolto-voluto”, ridonando alla città e alla comunità diocesana San Timoteo nel suo vero significato: la Parola di Dio che edifica, costruisce e rivive sempre nell'esistenza di ogni cristiano.



Un invito, quello rivolto da mons. De Luca, a “vivere nella vigilanza e a non cercare luci che abbagliano e che coprono miserie e vuoti, ma a cogliere quella luce che fa vedere le cose dal di dentro, quella della presenza di Dio nel proprio cuore e nella vita di ogni famiglia. Far vivere Gesù in noi e tra di noi”.

“Tu sei la Parola che vivi – ha poi osservato mons. De Luca – se vivi parole provvisorie vivi nella provvisorietà, se vivi parole ingannevoli sei nell'inganno, così come le parole aggressive, ma se vivi la Parola di Dio, come Maria che ha dato carne alla Parola, viviamo nell'amore che vince anche la morte”.

Al momento di riflessione e preghiera, animato dal vescovo insieme ai sacerdoti della città, hanno partecipato il sindaco Francesco Roberti, gli amministratori comunali e le comunità parrocchiali. Al termine della preghiera dell'Angelus, accompagnata da canti mariani, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, hanno un omaggio floreale ai piedi della statua della Madonnina servendosi di una scala attrezzata. Il Vescovo ha quindi impartito la benedizione conclusiva.