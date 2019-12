Turista non sa del balzello sulla caldaia, la Regione lo stanga: da 80 a 1.015 euro

TERMOLI. L’inverno ormai è a portata di calendario come stagione preordinata, dal 21 dicembre entrerà il periodo dell’anno tradizionalmente più gelido e con esso si porterà dietro anche le questioni relative al riscaldamento.

A fornirci lo spaccato, una sfaccettatura polemica, è un nostro lettore di Lucera, che il 30 settembre 2016 ha acquistato un appartamentino a Termoli, ignaro del fatto che le ispezioni agli impianti termici nella regione Molise si effettuano annualmente e non ogni biennio come in Puglia, «Quindi mi è sfuggito di osservare questo adempimento nel 2017- ci riferisce con rammarico - me ne sono reso conto nel 2018 a seguito di un intervento di un tecnico installatore che mi ha aperto gli occhi sul problema e ho provveduto subito ad effettuare i relativi adempimenti regolarmente, la Regione Molise per tale dimenticanza mi ha inviato una sanzione di mille euro a fronte di una spesa di circa 80 euro alla faccia dell'accoglienza e dell'incremento al turismo, ho tenuto a segnalarvi questa cosa consapevole di quanto avete a cuore nel divulgarele problematiche dei cittadini e penso che ce ne siano molti nelle mie stesse condizioni».

Come far scappare chi vuole investire nel nostro territorio.