“No mozziconi a terra”, l'inviato di Striscia la Notizia Riccardo Trombetta in Comune

TERMOLI. E' piombato anche al Comune di Termoli, nelle more della seduta di Consiglio comunale, per lanciare anche sul nostro territorio la campagna nazionale “No mozziconi a terra”, contro il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo.

Parliamo dell'inviato di Striscia la Notizia Riccardo Trombetta.



La normativa che lo vieta è già in vigore dal 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 40) e prevede una multa dai 60 ai 300 euro per i trasgressori, ma quasi nessun comune la fa rispettare. Proprio per questo tutti gli inviati del Tg satirico di Antonio Ricci chiederanno ai sindaci d’Italia di firmare un accordo che li impegni ufficialmente ad applicare la normativa e a comunicarne i risultati ai cittadini.