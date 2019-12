Laboratorio analisi, «Va in pensione un altro tecnico e nessuno interviene»

TERMOLI. Dal martello pneumatico che corrisponde al nome di Giancarlo Totaro, arriva l’ennesima tegola annunciata: «Che "nessuno sappia" che il 10 dicembre 2019 va "in pensione" (praticamente finisce il servizio ) un altro tecnico al laboratorio analisi dell'ospedale di Termoli che va ad aggiungersi a quella di qualche giorno fa e c'è stata un'altra assenza forzata per una lunga astensione dal lavoro. Quindi ancora meno uno, a cui aggiungere due tlsb con limitazioni a fare tutti i turni. Ormai i laboratori degli ospedali ed ex del basso Molise negli ultimi anni hanno perso circa 20 tecnici tlsb senza che vi sia stata alcuna nuova assunzione, nemmeno a tempo determinato. La risposta sarà sempre la stessa: si faccia ciò che si può. Ma ciò che si "può" fare è ciò che si "deve" fare per la sopravvivenza e l'integrità funzionale dell'ospedale di Termoli? Alla fine fino ad oggi grazie al sacrificio dei tecnici si è riusciti a fare tutto, o quasi, ma questo ritmo di lavoro soprattutto turni notturni e festivi rischiandodi minare la stessa salute dei lavoratori attualmente in servizio. Sono rimasti solo 5 tecnici che possono fare tutti i turni e con 6 settori da coprire comprese le urgenze per il pronto soccorso e tutti i reparti. E ora si vedrà che la situazione emergenziale è quella di tutelare la riservatezza del problema che deve rimanere segreto come se gli interessi della Asrem siano privatistici e non hanno una valenza di pubblico interesse, anche politico e sindacale. E assordante l'indifferenza di chi dovrebbe provvedere e non si sa più neanche chi mandare personale tecnico all'ospedale di Termoli ora che i turni festivi natalizi acuiranno i problemi. Chi dovrebbe assumere il personale previsto in organico non può non sapere dell'evolversi pernicioso e ingravescente della carenza di personale all'ospedale di Termoli e farebbe bene ad attivarsi per mandare personale e ricordarsi che il Ssn e Ssr sono ancora pubblici e quel che vi succede non è coperto da segreto di Stato».