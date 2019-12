Molise: stando così le cose assumiamoci ogni responsabilità

MOLISE. Non si sarebbe molto lontani dalla verità quando si fosse sospettato che sfiducia e pessimismo, nel quadro più complessivo di una profonda sensazione di inadeguatezza, siano tornati ad essere prevalenti in Molise.

Anzi si potrebbe dire che certi sentimenti non abbiano mai finito di albergare, se non per un brevissimo periodo. Fondamentalmente lo scoramento ha due possibili èsiti: una rinnovata passività, innescata dalla convinzione che nulla sia possibile intraprendere per trarsi d’impaccio; una forma più inquietante di autolesionismo che parte dalla medesima convinzione ma che – invece di fermarsi a questa deprimente cupezza – si ribella a se stessa ed ha bisogno di sfogarsi rabbiosamente, di invocare roghi e processi, punizioni umane e divine, così senza contropartita, com’è per il puro gusto che può provare il corpo imbolsito di un adulto sovrappeso nel tornare ad accasciarsi sulla poltrona dopo di avere espettorato tutto il veleno che lo opprimeva e potere finalmente affermare: questo, e nient’altro, ci meritiamo perché siamo noi che dovremmo capire in quale modo ‘muoverci’ politicamente.



Questo descritto, però, è soltanto un modo, efficace e sperimentato, di perder tempo; e, all’interno di certi ambienti, anche di piegare a puri giochi di potere le situazioni di crisi. Così si eludono i problemi veri e ci si adopera semplicemente a far mancare la terra sotto i piedi di quelli che sembrano portarne la responsabilità. L’autodafé, almeno per un momento, placa gli animi e lascia pensare: finalmente giustizia è fatta. Ma, dopo un po’, ci si guarda attorno e si scopre che tutto è rimasto come prima. Sicché il nostro cammino non è la registrazione di progressive conquiste quanto piuttosto la proclamazione di successivi fallimenti, come accade dopo ogni elezione, locale o regionale che sia. Purtroppo la colpa è da ascrivere a ciascuno di noi. E ciò avviene da tempo immèmore.

Ma se nel Molise (che “c’è”, o che “non c’è”, a seconda dell’aria che tira) è soltanto una sensazione di inadeguatezza quella che induce ad un comprensibile scoramento, forse altrove nutrono già la certezza d’una nostra inferiorità territoriale ed istituzionale. L’ “Italia che fu” seppe mettere la sordina a certi pregiudizi per oltre 40 anni, sin dai tempi della ‘Balena bianca’. Poi è stato come se un tappo sia stato rimosso, col risultato che un ribollire di pensieri (che nessuno avrebbe pensato di esternare in pubblico) ebbe a ritrovarsi improvvisamente in libera uscita, formando un nuovo partito di successo al Nord. E così, a mano a mano che si avanzavano istanze secessionistiche o che si invocava il federalismo (non già etimologicamente, come patto di rinnovata alleanza e di mutua assistenza, come nel ‘foedus’ dei Latini, bensì in quanto grimaldello di nuove totali e separate autonomie, sia pure definite ‘differenziate’), nella testa dei Molisani e dei Meridionali in genere si acuì un senso di malessere ch’era consapevolezza di una distanza crescente dagli altri.

E, se occorre riconoscere che il Sud non è tutto uguale (ma che vi sono province e regioni cui non sembra più opportuno applicare un marchio di insuperabile sottosviluppo), resta pur sempre vero che proprio la ventesima realtà territoriale italiana ha finito per sentirsi nella condizione più drammaticamente arretrata, percependo giusto la ‘compagnia’ di un po’ di Calabria e di uno scampolo di Basilicata come il vero ed unico epicentro di ciò che resta della questione meridionale. La verità è che il Molisano ha finito con l’elaborare una maniera arcaica di considerare la geopolitica. Non ha il coraggio di sfidare il vecchio ordine, manca di intraprendenza e, così, finisce sempre con l’adattarsi ad una prospettiva ritenuta immutabile che, però, almeno altrove, in qualche modo ha avuto le sue ‘mutazioni’. Di contro, nella 20^ regione, difronte a certe spettacolari figuracce della politica, il cittadino elettore stenta persino a rinvenire un’autentica voglia, o capacità, di riabilitazione.

Claudio de Luca