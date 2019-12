SAN MARTINO IN PENSILIS. «La nostra comunità si è arricchita di gioia, dalle favelas del Brasile 8 bambini allieteranno le nostre giornate. Giovedì 12 presso l'auditorium della scuola elementare potrete conoscerli ed ascoltare la loro musica». Un posto colorato di vita, accoglienza ed entusiasmo, quello dell’amministrazione comunale di San Martino in Pensilis, che ha deciso di partecipare a una iniziativa di ospitalità per questi musicisti junior provenienti dalla zona metropolitana di San Salvo, dove abitano nelle favelas. «A luglio mi è stato presentato il progetto come assessore alla Cultura – riferisce la titolare della delega Antonella Di Lillo - Questo interscambio culturale avviene in Italia solo nella nostro regione e San Martino è uno dei paesi ospitanti. I bambini sono stati accolti nelle famiglie. Frequenteranno la scuola e faranno esercitazioni di musicacoi nostri figli.

Il progetto si è realizzato a San Martino perché accolto dall’amministrazione comunale e dall’assessoratoalla Cultura e come partner dall’Istituto comprensivo John Dewey». Dal prossimo 8 dicembre il Molise ha aperto i cuori, per la seconda volta, alla vita di otto giovanissimi percussionisti provenienti dall’Istituto Arte no Dique, progetto sociale che sorge nel cuore della favela di Santos, la più grande in palafitte del Brasile. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione molisana "L’arte dell’Incontro", offre possibilità di condivisione, aggregazione e scambio culturale ed artistico.

I bambini, carichi di sogni, arrivati in Molise il giorno 8 dicembre, rimarranno fino alla fine del mese e saranno ospitati da alcune famiglie di San Martino in Pensilis e Larino che con grande amore e sensibilità hanno aperto loro le porte delle proprie case. Frequenteranno le scuole dei rispettivi Comuni, partecipando alle attività didattiche e culturali.

Sarà un mese pieno di musica con un ricco cartellone di eventi artistici che vedrà i giovani percussionisti brasiliani collaborare con le nostre realtà artistiche e le orchestre scolastiche (Orchestra A. Magliano di Larino, Orchestra Istituto San Martino in Pensilis, Orchestra e cori Punto di Valore). I concerti toccheranno vari comuni del Basso Molise: San Martino in Pensilis, Larino, Casacalenda, Guglionesi, Montorio nei Frentani e Termoli. Importante e preziosa sarà la collaborazione con Percussioni Ketoniche, gruppo di percussionisti molisani con all’attivo una ventennale esperienza concertistica e di ricerca in Italia ed all’estero. Apollo, Maicon, Bryan, Alicia, Iorran, Cristofer, Geovana, Gabriela sono questi i nomi dei bambini e dei loro occhioni belli e carichi di vita. Sarà un Natale singolare che donerà un messaggio di pace, integrazione ed inclusione. Il sogno di un mondo migliore è possibile. In fondo la vita non è altro che ‘L’arte dell’incontro’.