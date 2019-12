Non arriva il nulla osta, revocato il decreto di nomina del dirigente alla Polizia locale

TERMOLI. Non è andata a buon fine la scelta del sindaco di Termoli Francesco Roberti, che lo scorso 20 agosto aveva nominato il sottufficiale della Guardia di Finanza Francesco Morrone quale nuovo comandante della Polizia Municipale. A oltre tre mesi e mezzo dal conferimento dell’incarico, il primo cittadino con proprio decreto ha revocato la precedente nomina. Considerato che in data 16 settembre scorso, al prot. n. 55415, è pervenuta nota da parte dell'Amministrazione di appartenenza del dottor Morrone per comunicare l’impossibilità di aderire alla richiesta di concessione dell'aspettativa al dipendente a causa della carenza di personale, con ulteriore decreto del 5 dicembre scorso, il primo cittadino non ha potuto che revocare, per le motivazioni addotte dal comando generale della Guardia di Finanza, il decreto sindacale n. 15 del 20 agosto scorso, di conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore VIII Polizia Municipale.