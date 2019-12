Sanità, «Dai commissari solo non-risposte, i comitati rimasti inascoltati»

TERMOLI. «È terminata l'audizione dei Commissari alla sanità sul nuovo P.O. 2019/21. Non si è appurato nulla di particolare né qualcosa di più di quanto si è già potuto rilevare dalla bozza che da giorni circola». Ad affermarlo, a margine dell'assise regionale di questa mattina, il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice.

«Sono stati espressi solo gli aspetti generali della programmazione rimandando ai successivi decreti la definizione puntuale della rete ospedaliera, con i vari posti letto da assegnare e delle specialistiche che saranno mantenute. Stesso discorso vale per la medicina territoriale e quant'altro. A domande specifiche formulate dai consiglieri intervenuti, ci sono state risposte non puntuali e perlopiù dovute. Del resto era da immaginarsi che la seduta non poteva che essere un atto dovuto da parte di tutti. Un rammarico resta, quello che i Comitati pur presenti non hanno avuto modo di esprimersi. Si poteva tranquillamente restare nelle proprie case e seguire l'evento on line. Ciò che faremo nel pomeriggio per quello che attiene la seconda parte: il consiglio regionale monotematico sulla sanità. Visto l'andazzo, è presumibile che il nuovo Piano Operativo giungerà con l'Avvento di Gesù Bambino, se non proprio come "botto" di fine anno».