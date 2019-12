Il premier Conte riceverà i molisani che protesteranno a Roma, via alle adesioni

TERMOLI. Il premier Giuseppe Conte riceverà la cittadinanza molisana che lunedì prossimo si recherà a Roma davanti ai Palazzi che contano per protestare contro l’affronto al diritto alla salute subito in 12 anni di commissariamento. A darne notizia è il comitato “Voglio nascere a Termoli”, che con 3 quarti dei moschettieri, Cinzia Ferrante, Giuseppe Pranzitelli e Debora Staniscia, sono stati presenti oggi in Consiglio regionale, sia al mattino che di pomeriggio, durante l’audizione della struttura commissariale e a seguire i lavori di Palazzo D’Aimmo.

Inoltre, domattina, mercoledì 11 dicembre, il comitato sarà presso il Bar Sottovoce, in via Martiri della Resistenza a Termoli, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 per prendere le adesioni di chi vuole manifestare il 16 Dicembre a Roma, ricordando a tutti che per tale data è indetto lo sciopero generale in Molise.