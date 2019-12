Disabili e invalidi, in Molise da oggi non vale più la tessera di libera circolazione extraurbana

CAMPOBASSO. Ci risiamo, non per il circuito urbano di Termoli, stavolta, ma per i trasporti extraurbani. Da oggi i consorzi Cotram e Consorzio Stabile Molise Mobilità, che raggruppano il maggior numero di autolinee del Molise, non riconoscono più valida la tessera di libera circolazione, per cui ai titolari verrà richiesto il pagamento del biglietto. Non ci sono stati riscontri rispetto alle note inviate alla Regione Molise dall'8 marzo 2019 e del 19 settembre scorso.