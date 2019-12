Quando il "pubblico" funziona: ora è più sicura la strada tra Termoli e San Giacomo

TERMOLI. Lo scorso 22 ottobre ricevemmo e pubblicammo uno scritto da parte di un cittadino che risiede a San Giacomo degli Schiavoni con la sua famiglia. Percorrendo la strada provinciale che collega la località dell’hinterland a Termoli.

Una strada che per lavoro è costretta a percorrerla almeno tra andata e ritorno quattro volte al giorno.

Il nostro lettore si chiama Franceso Rucci, nell'occasione si lamentava all'indomani di una giornata nebbiosa stile Val Padana la carenza di segnaletica stradale orizzontale e verticale, la presenza di vegetazione spontanea che riduceva ancor di più una strada comunque stretta, e altre questioni che rendevano in giornate come queste l'arteria ancor più pericolosa di quella che normalmente è in situazioni climatiche normali.

Bene, Francesco ci ha tenuto a far sapere che la Provincia - aiutata anche dall'Amministrazione Comunale di San Giacomo - ha sistemato per quanto concerne il suo territorio di competenza tutto quanto c'era da sistemare , segnaletica, tagliate le erbacce e messo a posto anche il manto stradale, per questo ci ha tenuto a dire: «Voglio fare un plauso a coloro che sono così repentinamente intervenuti a risistemare la strada che collega San Giacomo a Termoli, diciamo sempre male alle amministrazioni, ai politici, beh, questa volta voglio fare loro un gran plauso anche a nome degli altri utenti, per essere tempestivamente intervenuti, per la salvaguardia di noi cittadini così facendo ci sentiamo più tutelati, grazie a nome mio e di tutti gli utenti».