TERMOLI. Nel day after del Consiglio regionale sulla sanità, una delle moschettiere del comitato “Voglio nascere a Termoli”, Debora Staniscia, ha commentato quanto accaduto prima, durante e dopo la seduta a Palazzo D’Aimmo. L’ha fatto in modo molto accalorato e prendendo spunto dalle dichiarazioni dei portavoce pentastellati, in particolare Andrea Greco, rispondendo punto su punto a delle affermazioni fatte circolare sul web tramite video.

Istruzioni per l’uso: non si fanno prigionieri.