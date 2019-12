TERMOLI. Un appello per la ricerca sulle malattie genetiche rare al quale rispondere "presente".

È quello lanciato dalla Fondazione Telethon per sostenere, mediante raccolta fondi, la ricerca sulle malattie genetiche rare.

La scuola dell’Infanzia del plesso di Via Volturno dell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”, come ogni anno, in collaborazione con i genitori degli alunni e la Fondazione Telethon distribuirà i Cuori di Cioccolato nell'atrio della scuola dalle 16 alle 17, a partire da mercoledì 11 fino a venerdì 13 dicembre.

Un’idea originale per un regalo di Natale fatto con il cuore e in cambio di una piccola offerta si potrà portare a casa un Cuore di cioccolato, in un packaging elegante e minimale in tre diversi colori.

Il Cuore è disponibile fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto prodotto da Caffarel .

Quest'anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini.

I fondi raccolti saranno totalmente devoluti in beneficenza a favore della ricerca patrocinata dalla Fondazione Telethon, per i bambini affetti da malattie genetiche rare.



Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere tra gli studenti e le loro famiglie i valori universali come l’accettazione della diversità e l’inclusione delle persone con difficoltà.

"I bambini, le insegnanti e il personale della scuola dell’Infanzia di Via Volturno ringraziano tutti per la partecipazione all’evento e augurano a tutti un felice e sereno Natale".

È possibile sostenere Fondazione Telethon tutto l’anno attraverso il sito web con una donazione (https://dona.telethon.it).