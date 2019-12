TERMOLI. Presentata all’istituto “Federico di Svevia” a Termoli l’app che favorisce l’ingresso dei suoi studenti nel mondo del lavoro.

“È stato un incontro utile ed interessante - racconta Valeria, una delle studentesse dell’Istituto alberghiero di Termoli. - Credo che Jobs4kitchen, l’app presentata qui a scuola sia uno strumento efficace per andare oltre i confini del nostro territorio, oltre l’esperienza fatta a scuola e per aprirci al mondo del lavoro dopo il diploma”.

“Diventare Chef – esclama sorridendo Luca durante il suo intervento - non è semplicemente un lavoro, ma un modo per realizzare un sogno e regalare un’emozione.”

Questa mattina, l’istituto alberghiero “Federico di Svevia” ha ospitato lo staff di jobs4kitchen per la presentazione della piattaforma ai ragazzi delle classi del 5° anno in Enogastronomia. Il sistema, a poche settimane dal lancio, ha raggiunto già oltre 1.000 iscritti che spaziano dal personale di sala e di brigata agli chef già affermati. Il servizio consente di candidarsi in maniera semplice e veloce alle offerte di lavoro pubblicate dalle strutture sulla piattaforma. Allo stesso tempo, le imprese del settore utilizzano il servizio per individuare velocemente il personale qualificato in grado di soddisfare le loro specifiche esigenze.

“Con Beatrice - ha spiegato Alessandro Obino, presidente di Exagogica l’azienda che ha sviluppato il progetto - il colloquio di lavoro sarà per voi un momento giocoso e piacevole. Beatrice, la chat bot presente nel sistema non solo è in grado di selezionare i candidati, ma vi aiuta anche a raccogliere le vostre referenze, scrivere una lettera di presentazione convincente e comporre correttamente il curriculum vitae.”

La particolarità della piattaforma consiste nell’utilizzo intensivo dell’intelligenza artificiale per analizzare i requisiti professionali richiesti dalle offerte di lavoro e profilare correttamente i candidati, in maniera da effettuare il cosiddetto “incrocio”, ovvero individuare il candidato migliore per ogni offerta e l’offerta migliore per ogni candidato.

“Jobs4kitchen rappresenta un valore aggiunto per la nostra scuola – ha commentato con entusiasmo il prof. Maurizio Santilli al termine dell’evento. – È uno strumento utilissimo per tutti i nostri studenti che si stanno per affacciare al mondo del lavoro e che hanno le giuste competenze per affrontare con facilità l’inizio del loro percorso professionale. Siamo orgogliosi di essere la prima scuola superiore ad abbracciare un progetto così innovativo.”

Dopo la presentazione di Termoli il sistema verrà presentato anche alle scuole di Roccaraso, Villa Santa Maria, Teramo, Silvi Marina e negli istituti che aderiranno alla convenzione con Jobs4Kitchen.