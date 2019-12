TERMOLI. Adesioni da raccogliere per la manifestazione di lunedì prossimo 16 dicembre, quelle del comitato “Voglio nascere a Termoli”.

Questa mattina (e ancora giovedì mattina) Debora Staniscia, Cinzia Ferrante e Alessandra Di Pasquale (mancava per impegni di lavoro Giuseppe Pranzitelli) al bar Sottovoce in via Martiri della Resistenza.

Le tre "Moschettiere" hanno parlato dell'organizzazione del pullman che trasferirà la problematica sul punto nascita di Termoli e della situazione generale dell'Ospedale San Timoteo davvero a rischio chiusura, davanti al Presidente del Consiglio Conte che ha dato appuntamento a loro e tutti coloro che si metteranno in viaggio per la capitale lunedì 16 dicembre. Ancora pochi giorni per iscriversi e per chiudere le iscrizioni e riempire il torpedone per questo viaggio possiamo dire della speranza di salvare la sanità molisana e in questo caso termolese. Di questo ci ha parlato Cinzia Ferrante.