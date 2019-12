TERMOLI. Il video della sua storia ha spopolato sui social e nel web, ancora alle prese col lavoro e con la passione, sta ultimando il presepe in via Ruffini.

Parliamo di un mito vivente: Antonio Casolino.

Nel giorno del suo 92esimo compleanno abbiamo deciso di omaggiare una figura sportiva della nostra città molto carismatica.

Nonostante varie vicissitudini ha avuto la forza di non lasciarsi andare e da quel guerriero che è dentro di lui è sempre riemerso e ancora oggi pur con qualche segno che alcuni dei malanni gli ha lasciato, lui ancora nuota, ancora spacca la legna con il suo lavoro che ha sempre fatto, va ancora in giro con la sua ApeCar, e fa il presepe pubblico a Natale in via Ruffini, tanto che addirittura quest'anno se ne è andato a Frosolone per avere il muschio originale da mettere in un presepe che sarà diverso da quello che ha sempre fatto. quest'anno il tema è Timoteano con il supporto da parte del parroco della chiesa di San Timoteo don Benito Giorgetta che gli ha donato le statue della Sacra Famiglia.

Allora questo omaggio ad Antonio Casolino è doveroso nel giorno del suo 92° compleanno il suo è un messaggio di speranza e di fiducia per le nuove generazioni.

Auguri Antonio da parte nostra e di tutti i tuoi concittadini.