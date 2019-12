Servizi riorganizzati in municipio e nuove mansioni ai dipendenti

TERMOLI. Preso atto che, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 257 del 29/10/2019, con decorrenza 5 dicembre 2019, la dottoressa Emanuela Colarelli, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente, categoria D, posizione economica D2, è stata trasferita in posizione di comando per la durata di anni uno, presso il Comune di Santa Croce di Magliano; richiamata la determina dirigenziale n. 1482 del 26/10/2015, con la quale alla stessa venivano assegnate alla stesse mansioni da espletare in collaborazione con il Segretario Generale, è stato ritenuto, al fine di non creare disservizi nei procedimenti curati dalla predetta dipendente, dando continuità agli adempimenti, assegnare le mansioni di cui alla citata determina dirigenziale n. 1482/2015, ad altri uffici e servizi. Considerata l’attuale organizzazione degli uffici e dei servizi e viste le competenze e professionalità delle risorse umane ad essi assegnate; richiamato il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; il segretario generale Domenico Nucci ha determinato di assegnare, in ragione delle mutate esigenze organizzative, le seguenti mansioni, individuate con determina dirigenziale n. 1482/2015, agli uffici, servizi e dipendenti indicati:

Gestione del servizio contratti: La predisposizione e approvazione degli schemi resta in capo a ciascun settore proponente il contratto che provvederà successivamente a trasmettere l’intero fascicolo alla dottoressa Arcangela Spina della Segreteria Generale, che curerà, la tenuta del repertorio e degli altri eventuali registri, la liquidazione dei diritti di segreteria e di rogito, la liquidazione dei tributi connessi alla stipula coordinandosi con il settore finanze, i rapporti con i notai, tutti gli adempimenti post stipula e l’inserimento nella sezione contratti del programma gestionale UrbiSMART.

Gestione del parco mezzi comunali in noleggio a lungo termine: comprendente la gestione logistica (organizzazione cambio gomme, manutenzioni, revisioni…) la gestione giuridica dei contratti di noleggio in essere, compreso il monitoraggio previsto dal DPCM 03/08/2011 e DPCM 25/09/2014, e la gestione finanziaria-contabile, in coordinamento con il settore finanziario per quanto attiene previsioni di bilancio, impegni, liquidazioni… Tali adempimenti passano al Servizio Patrimonio, dottoressa Gabriella De Santis. Nell’organizzazione del servizio è ricompresa anche la funzione di coordinamento tra i vari consegnatari dei singoli mezzi affidati ai settori.

Gestione delle banche dati e abbonamenti on line sottoscritti dal Comune di Termoli, intendendosi ricompresa la gestione delle utenze di accesso, l’aggiornamento, la gestione giuridica e contrattuale, la gestione finanziaria e contabile, in coordinamento con il settore Finanze. Tali adempimenti passano alla dipendente Lucia De Camillis.

Gestione dei servizi informatici e tecnologici dell’Ente per quanto attiene la manutenzione e assistenza, i rapporti con le ditte fornitrici di software ad uso degli uffici e hardware (PC, stampanti e fotocopiatrici), ivi compresa la gestione giuridica e contabile dei contratti di fornitura. Tali adempimenti passano alla dipendente Lucia De Camillis e al dipendente Andrea Grillo, quest’ultimo solo per la manutenzione e l’assistenza.

Gestione delle procedure del Perla PA: gli adempimenti previsti dalla normativa del sistema Perla PA passano alla Segreteria Generale, Servizio Personale alle dipendenti Catia Ludovico, Anna De Marco, M. Stefania De Lisi.