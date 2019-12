Illuminazione led: sostenibilità e risparmio energetico

TERMOLI. I sistemi di illuminazione a LED sono molto vantaggiosi. Consentono di risparmiare energia, e al contempo di ridurre l'inquinamento. E sono anche in grado di offrire una quantità di luce molto soddisfacente. Ne consegue, che le lampade che sfruttano la tecnologia LED sono anche le più avanzate dal punto di vista dell'efficienza energetica.



Rappresentano la soluzione più indicata per illuminare gli spazi interni ed esterni di una casa o altri edifici, essendo anche molto durevoli nel tempo, e disponibili in più tonalità cromatiche, da scegliere a seconda delle esigenze e dei gusti.

Per maggiori informazioni sulla sostenibilità e sul risparmio energetico delle luci a LED, invitiamo a proseguire la lettura del presente articolo, a partire da prossimo paragrafo.

L'illuminazione a LED: caratteristiche principali

Le lampade a LED funzionano tramite appunto i LED, che sono dei diodi ad emissione luminosa.

Il grado di luce offerta da queste lampade è molto elevato, ma esse al contempo consumano di meno rispetto alle altre lampade presenti in commercio. Di conseguenza, hanno un minore impatto ambientale.

Il LED è un semiconduttore che genera luce tramite il passaggio di cariche elettriche, attraverso una giunzione realizzata in silicio.

Questa giunzione rappresenta un diodo, che si trasforma in fonte luminosa una volta raggiunta la tensione di soglia, che di norma è di 3-5 V.

Il colore della luce LED varia a seconda delle condizioni e della composizione del materiale utilizzato come semiconduttore. Tale tonalità cromatica si mantiene stabile nel corso degli anni, soprattutto nel caso di prodotti di illuminazione a LED di buona qualità.

Inoltre, più le lampade LED sono di qualità, più esse ottimizzano i benefici derivati da questa tecnologia. Al contrario, scegliere prodotti a basso costo non offre molte garanzie in termini di luminosità e durabilità del prodotto: nella realizzazione delle lampade eccessivamente economiche si risparmia molto sui materiali impiegati.

Buone soluzioni di illuminazione a LED di solito costano di più rispetto agli altri sistemi illuminanti, ma l'investimento iniziale si ripaga da solo nel tempo, grazie ai consumi minori e al conseguente risparmio in bolletta, oltre al fatto che durano molto più a lungo rispetto alle altre lampade.

Consumi ridotti e sostenibilità delle luci a LED

Le luci a LED offrono molti vantaggi sia dal punto di vista del risparmio sui consumi, che per quanto concerne la sostenibilità ambientale.

Come già evidenziato in precedenza, il risparmio energetico dell’illuminazione a LED è davvero consistente. Ma tale parsimonia non si traduce in un sacrificio dal punto di vista della quantità di luce offerta. Anzi: per fare un confronto, il LED produce, a parità di potenza assorbita, un livello di luminosità che è 5 volte maggiore a quello delle tradizionali lampadine a incandescenza.

Siccome consumano molto meno rispetto agli altri prodotti di illuminazione, garantiscono anche una minore emissione di anidride carbonica, e anche per questo motivo sono molto meno dannose per l'ambiente. Non solo: proprio perché richiedono una minore energia, possono essere alimentate anche da fonti rinnovabili senza nessun tipo di problema, così da garantire vantaggi ancora maggiori in termini di risparmio e di sostenibilità.

Le lampade a LED, inoltre, producono meno rifiuti, perché durano molto più a lungo: riescono a mantenere il 70% dell'emissione iniziale per ben 50.000 ore di utilizzo. Dopo tale periodo, tenderanno perdere gradualmente la loro potenza, ma non saranno da sostituire subito. Infatti, i LED smettono di funzionare definitivamente soltanto dopo 100.000 ore di uso.

Dal punto di vista del minore inquinamento, va anche sottolineato che queste lampade sono composte da materiali in gran parte riciclabili. E c’è anche da aggiungere che in esse risultano del tutto assenti le sostanze dannose (come ad esempio il mercurio) presenti nelle altre tipologie di lampadine.

