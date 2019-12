La città di Termoli sul calendario 2020 dell'Aeronautica Militare

TERMOLI. Diverse settimane fa il sorvolo a bassa quota sulla città di aerei militari aveva suscitato un pandemonio di curiosità. Era il 16 settembre per l'esattezza. Ora, grazie all'intuizione di un amico, siamo venuti a conoscenza del reale motivo di quella missione: stavano scattando le foto per il nuovo calendario dell'Aeronautica militare.

L'edizione 2020 è stata presentata tre giorni fa.

La nota sul sito della stessa Aeronautica militare.

Si è tenuta presso la suggestiva cornice dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, una serata nella quale l'Aeronautica Militare ha voluto presentare, nel giorno delle celebrazioni della Madonna di Loreto, tutte le iniziative connesse al centenario della Beata Vergine Lauretana quale "Patrona degli Aeronauti".

"Volando tra le stelle", questo il nome dello spettacolo teatrale e comunicativo di circa due ore condotto dalla giornalista RAI Valentina Bisti ed accompagnato dalle note della Banda Musicale dell'Aeronautica Militare e dai solisti del Coro Petrassi, nel corso del quale è stato presentato il progetto benefico "Un dono dal cielo" ed il Calendario 2020 della Forza Armata a cui è associato.



La serata ha visto la presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Angelo Tofalo, e del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, nonché la partecipazione di diverse autorità religiose, militari e civili.



Nel corso dell'evento, anche un saluto d'eccezione da parte dell'astronauta dell'ESA e Colonnello Pilota dell'Aeronautica Militare Luca Parmitano che, attraverso un breve video realizzato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) di cui è comandante dallo scorso ottobre, ha voluto unirsi virtualmente ai festeggiamenti della Forza Armata.



Nel suo intervento, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha parlato di una "una giornata importante, il giorno in cui ricorre l'anniversario della Vergine Lauretana, così come particolarmente significativo sarà il 2020, l'anno in cui celebreremo il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale nostra patrona".



"Una giornata molto cara all'Aeronautica Militare" – ha spiegato il Gen. Rosso – che abbiamo aperto stamattina con la messa solenne in Santa Maria Maggiore e che stasera chiudiamo qui, in questa splendida serata, legando insieme tre elementi distinti con un unico fil rouge, quello della solidarietà".

"Le celebrazioni per il centenario della nostra Patrona, la presentazione del calendario dell'Aeronautica Militare 2020 ed il lancio di una raccolta fondi di beneficienza" – ha concluso – "sono il segno più concreto della passione e della generosità del personale dell'Aeronautica Militare verso chi è meno fortunato di noi".



A sottolineare tale l'impegno dell'Aeronautica Militare e più in generale delle Forze Armate è stato l'On. Angelo Tofalo, Sottosegretario di Stato alla Difesa. ''L'Italia è un Paese meraviglioso e, nel calendario dell'Aeronautica Militare, possiamo apprezzarne le bellezze ritratte da una prospettiva privilegiata, il cielo. Ciò grazie agli stessi velivoli ed equipaggi che ogni giorno sono in volo per garantire la sicurezza dei cieli italiani ed assicurare alla collettività servizi di primaria importanza come i trasporti sanitari di urgenza, la ricerca e il soccorso e l'intervento in caso di calamità''.

''L'Arma Azzurra è un'eccellenza della Difesa che ogni giorno impiega al servizio del Paese la sua risorsa più preziosa: il personale militare e civile" – ha concluso l'On. Tofalo – "Sono molto orgoglioso delle donne e degli uomini che, ancora una volta, dimostrano grande solidarietà e cuore".



Il Calendario 2020 dell'Aeronautica Militare è un viaggio interattivo attraverso le bellezze del Paese, fotografate da una prospettiva privilegiata, insieme ai velivoli militari che ogni giorno sono in volo per garantire la sicurezza dei cieli italiani ed assicurare una vasta gamma di servizi alla collettività, dai trasporti sanitari di urgenza, alla ricerca e soccorso, all'intervento in caso di calamità. Attraverso l'App Rivista Aeronautica, il calendario, realizzato dalla Troupe Azzurra dell'Aeronautica Militare, diventa interattivo e arricchito di contenuti multimediali.



Un percorso tra bellezze naturali, monumenti e città, un omaggio all'Italia ed un modo per sottolineare lo speciale rapporto tra il territorio e tutti i Reparti dell'Aeronautica Militare, che con il proprio patrimonio di valori e competenze costituiscono la presenza viva e attiva della Forza Armata lungo tutta la Penisola, da Plateau Rosà, in Valle d'Aosta, all'isola di Lampedusa. Una Aeronautica Militare che lo stesso Capo di Stato Maggiore, generale di squadra aerea Alberto Rosso, definisce come "risorsa strategica e capillare, che opera per la gente e con la gente e sulla quale ogni comunità sa di poter contare in ogni circostanza".



Un volo che idealmente inizia da Loreto, luogo al quale l'Aeronautica Militare è legata con particolare devozione e che assume nel 2020 un significato particolare, nel centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale patrona "degli aeronauti", ricorrenza che la Forza Armata ricorderà per l'intero anno con eventi e attività in tutte le regioni.



Un 2020 ricco di avvenimenti importanti, tra cui i 100 anni dello storico volo Roma-Tokio di Arturo Ferrarin e Guido Masiero a bordo di due biplani SVA, un'impresa che ancora oggi rimane tra le più straordinarie della storia dell'Aviazione, nonché la 60ª stagione acrobatica delle Frecce Tricolori, che accoglierà sull'aeroporto militare di Rivolto nel mese di settembre centinaia di migliaia di appassionati del mondo del volo.



Un anno che avrà come denominatore comune la solidarietà. Tutte le iniziative, gli eventi e le principali manifestazioni della FA – tra cui anche parte del ricavato dalle vendite del Calendario, da oggi disponibile presso il punto vendita promozionale di Palazzo Aeronautica a Roma e on-line sulla vetrina Amazon dell'Aeronautica Militare – andranno, infatti, a supportare il progetto benefico "Un dono dal cielo", promosso in collaborazione con l'Associazione Arma Aeronautica, in sostegno degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma con beni strumentali pediatrici. E' stata inoltre promossa tra tutto il personale della Forza Armata una raccolta fondi su base volontaria tesa a devolvere il corrispettivo di una o più ore di lavoro all'iniziativa.