TERMOLI. L'avevamo incontrata e conosciuta lo scorso 21 giugno scoprendo con piacere che lei, Dalila Catenaro, 26enne studentessa presso la facoltà di Giurisprudenza di Teramo, è una scrittrice che aveva già allora fatto incetta di premi letterari stupendo tutti per la qualità dei suoi lavori.

Oggi, a distanza di circa 6 mesi, la incontriamo di nuovo perché nel frattempo Dalila ha riempito ancor di più la sua bacheca di premi e riconoscimenti più che meritati, questa volta varcando anche i confini nazionali, stupendo la giuria chiamata a giudicare i lavori presentati al 14°premio internazionale di poesia, narrativa e teatro "Gennaro Sparagna".

Allora la nostra giovane scrittrice ha scelto di nuovo noi per far conoscere a tutti il valore del suo talento. I suoi libri, alcuni dei quali, come ci spiega lei nella video intervista, sono disponibili su internet, trattano svariati argomenti di strettissima attualità, come ad esempio il terrorismo (lei era a Parigi durante l'attacco dell'Isis al teatro Bataclan), il femminicidio, ed un romanzo su un fatto vero accaduto la notte di Natale di oltre 50 anni fa, quando a Termoli dove morì una giovane donna. Insomma, Dalila ci incuriosisce per la sua accertata bravura e se fa incetta di premi letterari ci sarà pure un motivo, dato che le giurie la reputano meritevole di riconoscimenti così importanti ora anche a livello internazionale.