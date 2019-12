TERMOLI. Anche a Termoli le Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche.

Quest’oggi al Palazzo Municipale ha giurato Gianluca Barbuto, Comandante Regionale. Proseguono le cerimonie di giuramento delle nuove Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche per la Provincia di Campobasso. Dopo l'evento di venerdì scorso svoltosi a Larino, nel quale hanno "rotto il ghiaccio" le prime quattro guardie, questa mattina è toccato a Termoli. Nel Palazzo Municipale della città adriatica, ha infatti prestato giuramento questa mattina Gianluca Barbuto. Come i colleghi che hanno giurato a Larino, anche Barbuto ha seguito nel 2017 un apposito corso di formazione - con superamento del relativo esame di valutazione - organizzato e tenuto dalla Sezione Provinciale di Termoli dell'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A).

La cerimonia del giuramento è stata officiata dal Sindaco di Termoli Francesco Roberti, in qualità di delegato del Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico. Hanno presenziato il Presidente della Sezione Provinciale di Termoli dell'A.N.P.A.N.A nonché ispettore per le Regioni Molise, Abruzzo e Umbria Felice Lategano, il Vice Presidente Nazionale e Responsabile dell'Ufficio Legale Maria Morena Suaria e le guardie che hanno prestato giuramento settimana scorsa a Larino. Per Barbuto, la nomina odierna fa il paio con quella ricevuta ufficialmente nella cerimonia di Larino di Comandante Regionale delle Guardie Ecozoofile A.N.P.A.N.A. Termoli e l'intera Provincia di Campobasso si rivestono quindi di una nuova figura determinante per la salvaguardia e la tutela della fauna ittica e dell'ambiente in generale del Molise.