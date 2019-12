Lavori in via Molise Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Manutenzione straordinaria sul territorio comunale di Termoli a opera dell'assessorato ai Lavori pubblici.

Cominciati i lavori di sostituzione e riqualificazione della balaustra fatiscente posta sul lato della parte di via Asia che sale verso l’ospedale san Timoteo. Questo intervento da parte del Comune rientra tra una serie lavori di manutenzione programmati dall’ufficio lavori pubblici. Anche all’incrocio tra via Molise e via Martiri della Resistenza un’altra ditta ingaggiata dal Comune sta procedendo con la realizzazione di una rampa per persone con difficoltà motorie in sostituzione dell’attuale gradinata che completa il programma di abbattimento delle barriere architettoniche su via Molise cominciato un anno fa circa.