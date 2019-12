La Solennità dell’Immacolata Concezione è occasione di dialogo e riflessione per i bambini palatesi

PALATA. Quest’anno, la Solennità liturgica dell'Immacolata Concezione (8 dicembre) è coincisa con la II Domenica di Avvento e, nella Parrocchia di “Santa Maria La Nova” in Palata (CB), proprio in questo giorno, si è conclusa la consueta novena dedicata alla Vergine Maria.

Per nove sere, i bambini e i ragazzi dell’ACR sono stati i veri e propri protagonisti della novena stessa; questi, infatti, mossi dal forte desiderio del parroco don Elio Benedetto e coadiuvati dalle loro catechiste, si sono adoperati nell’animare al meglio le celebrazioni in onore della Madonna: hanno lodevolmente partecipato e animato la preghiera del Santo Rosario; preparato e presentato - come doni offertoriali nella Santa Messa - diversi cartelloni ispirati al Cuore Immacolato di Maria e, infine, depositato in un cestino (appositamente preparato innanzi alla statua dell’Immacolata) il proprio “fioretto” scritto.

Don Elio, inoltre, proprio durante la celebrazione eucaristica domenicale dedicata alla Madonna, ha altresì invitato i bambini e i ragazzi, assieme ai loro genitori, a offrire un fiore all’Immacolata Concezione: un gesto bellissimo, accolto con benevolenza da tutti e rimasto nei cuori di ciascun partecipante. Don Elio, poi, ha anche consacrato ogni bambino e ragazzo alla Madonna, invitando a bruciare i fioretti precedentemente raccolti e facendo così salire al cielo, metaforicamente, tutti i buoni propositi che nell’arco di queste sere si sono andati via via componendo.

In conclusione, una testimonianza viva di ciò che bambini e ragazzi sono capaci di compiere, soprattutto se guidati da esempi sani e autorevoli. La Parrocchia, così, si mostra ancora una volta - oltre che nelle sue precipue finalità cultuali/religiose - fulcro vitale della vita del paese e centro educativo preminente capace di incidere positivamente nel tessuto sociale che la circonda.