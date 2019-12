Tessere gratuite non più valide per i disabili, la risposta dell'assessore ai Trasporti Niro

CAMPOBASSO. In merito alla querelle delle tessere gratuite non considerate più valide dalle autolinee per disabili e invalidi, arriva la risposta dell'assessore regionale ai Trasporti Vincenzo Niro.

"Con riferimento all'oggetto, si rappresenta del secondo segnalazioni pervenute allo scrivente - riscontrabili anche sul web - alcune aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, partire dalla data odierna, avrebbero interrotto il riconoscimento delle tessere di libera circolazione, con il conseguente obbligo, per i titolari delle stesse, e provvedere comunque al pagamento del titolo di viaggio per usufruire dei mezzi pubblici. Rilevata la rilevanza della problematica, si chiede a codesto servizio, di relazionare sulla effettività della predetta notizia, sull'eventuale credito vantato dalle aziende sul relativo accertamento, ferma comunque la necessità di legittimità della decisione assunta dalle aziende in relazione alla normativa nazionale e regionale di riferimento. La presente vale altresì a rimarcare l'importanza di assicurare la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale a tutela dell'interesse pubblico e degli utenti."