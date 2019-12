TERMOLI. Partirà da Bari questa sera il camion che porterà derrate e materiale utile alla popolazione albanese di Vore, uno dei centri terremotati, sconvolti dal sisma dello scorso 26 novembre.

Il carico è giunto oggi pomeriggio nella sede del Sae 112, alla presenza degli assessori Silvana Ciciola e Giuseppe Mottola, delegati dal sindaco Francesco Roberti, per un gesto umanitario, con lacondivisione di tutta l’amministrazione ha destinato alimenti e altro alle popolazioni in Albania.

Per la Ciciola, “Il nostro è un aiuto di gesti concreti ma anche di amicizia tra Italia e Albania, desideriamo far arrivare il nostro sostegno alle popolazioni colpite, mettere in campo aiuti non solo per coprire le necessità dell’immediato, ma anche per favorire uno sviluppo proiettato nel futuro. Questo è un bel modo di fare inclusione. I saluti e un augurio di pronta ripresa alla popolazione albanese dal sindaco Roberti, da me e da tutta l’amministrazione».

Il carico arriverà domattina al porto di Durazzo.