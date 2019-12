Ennesima rottura idrica in centro, si apre il cantiere in via Aubry

TERMOLI. In via Roma una perdita idrica sotterranea ha richiesto l'intervento di una ditta specializzata per cercare da dove proveniva la stessa e poi ripararla a posto. Questi lavori hanno richiesto l'apertura di un cantiere che a sua volta a creato qualche disagio alla circolazione veicolare, disagi comunque contenuti.

Purtroppo non è la prima volta che in quell'area ci sono problemi del genere, tempo fa un po' più sotto in vis D'Aubry all'altezza della scalinata del folklore si aprì una voragine all'improvviso, questa estate un forte nubifragio ha scoperchiato il manto stradale all'angolo tra via Roma e corso Fratelli Brigida.