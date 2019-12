Federico a Montecilfone, i sindaci chiedono sblocco post sisma e commissario

MONTECILFONE. Dal deputato molisano pentastellato Antonio Federico il report dell’incontro avuto in mattinata a Montecilfone. «Ho incontrato una delegazione di sindaci e amministratori dei comuni colpiti dal sisma del 2018 per fare il punto su emergenza e ricostruzione nell'area del cratere. Sono settimane che lavoro di sponda con loro sui provvedimenti in discussione in Parlamento, ma ora il tema più importante riguarda la nomina del Commissario per la ricostruzione. In questo senso va trovata una sintesi politica per avere al più presto un nominativo da sottoporre alla Presidenza del consiglio dei ministri»

Dopo aver esposto tutto quello che è stato fatto in questi mesi sulla ricostruzione, il sindaco Giorgio Manes ha chiesto lo sbloccodi tutti i fondi per la ricostruzione pesante e fortemente unanime la proposta da tutti i sindaci e amministratori presenti di farsi portavoce per la nomina del commissario per la ricostruzione.