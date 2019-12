Inaugurata la nuova sede del liceo D'Ovidio

LARINO. Inaugurata oggi pomeriggio la nuova sede del Liceo D’Ovidio di Larino e dei relativi laboratori didattici. Dall’anno scolastico 2019/2020, infatti, dopo la stipula del protocollo d’intesa tra il Comune di Larino, la Provincia di Campobasso, l’Asrem e il dirigente scolastico Vesce (oggi presidente del Consiglio comunale frentano), il Liceo Classico e Scientifico D’Ovidio è stato trasferito dai locali di proprietà dell’Asrem in via Marra, dichiarati non più idonei soprattutto dopo il sisma del 2018, al plesso scolastico Magliano in via Cuoco, struttura oggetto di recenti interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire maggior sicurezza a studenti, personale docente e non docente. In queste ultime settimane, dopo una serie di interventi edili ed impiantistici di riqualificazione strutturale, terminati per l’inizio dell’anno scolastico, sono stati ultimati anche i lavori per la realizzazione dei 4 laboratori inaugurati oggi.

Si tratta di un laboratorio d’Arte, uno di Fisica, uno di Informatica ed uno di Scienze che consentiranno agli studenti la realizzazione di attività pratiche utili per un miglior apprendimento della parte teorica mediante l’esperienza diretta dei fenomeni. Le attività laboratoriali saranno scelte anche su iniziativa degli stessi studenti e riguarderanno tematiche legate al territorio. Pino Puchetti, sindaco di Larino, ha così commentato: «la nuova sede del Liceo di Larino, dopo il terremoto di un anno fa, è stata una scommessa vinta. Siamo stati fortemente motivati dai timori dei genitori in merito alla vecchia sede ritenuta non idonea per una scuola. Non pensavamo di fare in tempo e di ottenere riscontro alla scelta coraggiosa messa in campo, che non ha avuto consenso di tutti i cittadini. Ma il tempo ci ha dimostrato di aver avuto ragione, abbiamo ragione. È stato un successo di un lavoro di squadra, del Comune di Larinosinergico con altre Istituzioni.

Il nostro dovere è quello di tutelare i ragazzi, la società futura». Il preside-presidente del Consiglio Vesce l’ha definito «un bellissimo risultato, che ha avuto inizialmente delle titubanze, ma tutte superate grazie alla tenacia del sindaco e di tutta l’amministrazione. Vi era necessità di ridare una dignità logistica al liceo D'Ovidio che potesse essere un ambiente accogliente per i ragazzi che scelgono tale formazione. Percorso altamente formativo che permette una preparazione di base adeguata per glutei percorsi. Inoltre in una scuola non si può ragionare in numeri, ma persone».